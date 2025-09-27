東京都心で観測史上最多となる猛暑日数を記録した今年の夏。都の調査で、日傘を利用した人は約7割で、男性の「日傘デビュー」も多かったことがわかりました。東京都が都民などを対象に行った日傘に関するアンケート調査では、「今年の夏、日傘を使っている人」は全体の67％でした。女性は91％、男性も44％が日傘を使っていると回答し、このうち男性の半数近くが「今年から日傘を使い始めた」ということです。また年代別で見ると、3