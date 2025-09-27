「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７」（２７日、アリーナ立川立飛）格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１７回大会が行われ、大阪喧嘩自慢のリキが、現バンタム級王者の井原良太郎に勝った経験のある池田晃樹を延長判定５−０で撃破。次期タイトル挑戦へ、大きく前進した。最初の１分間はリキがカーフキックを中心に攻め立てたが、決め手を欠き、延長へ。延長ではリキが一気に前に出て、拳の連