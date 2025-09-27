ＤｅＮＡは２７日、プロゴルファーの松山英樹が３０日のヤクルト戦（横浜）でセレモニアルピッチを行うと発表した。トップゴルファーが集まるＰＧＡＴＯＵＲのアジア唯一となる公式大会「ＢａｙｃｕｒｒｅｎｔＣｌａｓｓｉｃＰｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＬＥＸＵＳ」が、１０月９日から１２日に横浜で初開催されることに伴い、出場予定の松山が横浜を盛り上げるために来場する。松山は球団を通じ「プロゴルファーの松山英