「プロレス・スターダム」（２７日、後楽園ホール）ワールド・オブ・スターダム王者の上谷沙弥（２８）が、ストロング王者ＡＺＭ（２３）とそれぞれのベルトを懸けた２冠戦を行った。最後はスター・クラッシャーで３カウントを奪い、上谷が２本のベルトを戴冠。前日、シーズンレギュラー出演していたＴＢＳ「ラヴィット！」で、女子プロレスの試合を２３年ぶりに地上波で生中継させるという悲願も実現させた悪役ヒロインは、立