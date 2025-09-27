◇ナ・リーグカブス12―1カージナルス（2025年9月26日シカゴ）カブス・鈴木誠也外野手が、節目の数字を二つ同時にクリアした。7―1の7回1死満塁で、試合を決めるだめ押しの30号グランドスラム。松井秀喜、大谷翔平に次ぐ日本選手3人目のシーズン30本塁打と100打点に到達。「（2人と名前を並べ）恐れ多い」と笑わせた。後半戦は不振に苦しんだが、これで2試合連続アーチ。復調を印象づけ「プレーオフに向けてしっか