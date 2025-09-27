9月27日、中山競馬場で行われた11R・秋風ステークス（3歳上3勝クラス・芝1600m）は、柴田善臣騎乗の11番人気、ピースワンデュック（牡4・美浦・大竹正博）が勝利した。クビ差の2着にワンダイレクト（牡5・栗東・藤岡健一）、3着にトーセンエスクード（牡5・美浦・菊沢隆徳）が入った。勝ちタイムは1:32.9（良）。1番人気で菅原明良騎乗、コートアリシアン（牝3・美浦・伊藤大士）は8着、2番人気で戸崎圭太騎乗、グーテンベルク