9月27日、阪神競馬場で行われた11R・シリウスステークス（G3・3歳上オープン・ハンデ・ダ2000m）は、岩田康誠騎乗の8番人気、ホウオウルーレット（牡6・美浦・栗田徹）が勝利した。1/2馬身差の2着に9番人気のサイモンザナドゥ（牡5・栗東・小林真也）、3着に4番人気のジューンアヲニヨシ（牡5・栗東・松下武士）が入った。勝ちタイムは2:04.8（良）。1番人気で松山弘平騎乗、テーオーパスワード（牡4・栗東・高柳大輔）は7着、