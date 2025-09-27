9月27日、中山競馬場で行われた9R・芙蓉ステークス（2歳オープン・芝2000m）は、横山武史騎乗の4番人気、ウイナーズナイン（牡2・栗東・小栗実）が勝利した。クビ差の2着にアメテュストス（牡2・美浦・加藤士津八）、3着にザーフィル（牡2・美浦・林徹）が入った。勝ちタイムは2:00.3（良）。1番人気で荻野極騎乗、ロックターミガン（牡2・栗東・石坂公一）は4着、2番人気でC.ルメール騎乗、タイダルロック（牡2・美浦・武井亮