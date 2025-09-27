9月27日、中山競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1600m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ギリーズボール（牝2・美浦・手塚貴久）が勝利した。3/4馬身差の2着に2番人気のリラ（牝2・美浦・蛯名正義）、3着にフレアリングベリー（牝2・美浦・池上昌和）が入った。勝ちタイムは1:35.8（良）。【スプリンターズS】香港馬ラッキースワイネスは5枠10番へ単勝1.6倍の支持C.ルメール騎乗の1番人気、ギリーズボールが断然の支持に応えた