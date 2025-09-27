電気自動車（EV）の普及でバッテリー火災への対策が重要課題電気自動車（EV）の普及が加速するなか、その安全性、特にバッテリー火災への対策が重要課題となっています。こうした状況を受け、国土交通省は2025年9月26日、EVなどに搭載されるバッテリーの安全性に関する新たな基準を導入するため、「道路運送車両の保安基準」等を改正したと発表しました。EVなどに搭載されるバッテリーの安全性に関する新たな基準を導入するた