フリーアナウンサーの吉田照美（74）が27日、文化放送「伊東四朗 吉田照美 親父・熱愛」（土曜後3・00）に出演。体調不良のため入院していた際の病状を明かした。7日から体調不良のため入院療養し、活動を休止していた吉田アナ。17日に所属事務所が活動再開を発表していた。この日、冒頭で共にレギュラー出演している俳優の伊東四朗から「朗報です。帰ってまいりました吉田照美が！」と振られると、吉田アナは「元通りです！