◇ナ・リーグパドレス7―4ダイヤモンドバックス（2025年9月26日サンディエゴ）パドレスのダルビッシュ有投手（39）が26日（日本時間27日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に先発。5回6安打2失点と粘りの投球で今季5勝目、日米通算208勝目を上げた。今季の成績は5勝5敗、防御率5.38となった。丁寧な投球で回を重ねた。初回1死、マルテに投じた内角低め93.1マイル（約149.8キロ）直球を右翼席へと運ばれ、先制点を失っ