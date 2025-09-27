雲南省シャングリラ市小中甸鎮の秋景色。（９月１３日撮影、シャングリラ＝新華社配信／李建生）【新華社北京9月27日】中国では旧暦7月になると、秋風が吹き抜け、暑さを和らげる。唐代の詩人、劉禹錫（りゅう・うしゃく）は初秋の情景を「樹含秋露暁，閣倚碧天秋」（木は秋露を含みて暁に立ち、楼閣は碧空に寄りて秋を映す）と詠んだ。空は高く澄み渡り、草木も秋の色を帯び始めている。河北省承徳市の南天麗景風景区で撮影した