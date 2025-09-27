俳優の北村一輝（56）が27日、自身のインスタグラムを更新。キャップ姿のほろ酔いショットを公開した。北村は「久しぶりの友達に会ってサムギョプサルで一杯、二杯、3杯、、、、」と書き出し、青いTシャツにグレーのキャップ姿の自撮りを披露。その他にも、友人との2ショットや、サムギョプサルの写真もアップ。「食べ過ぎ呑み過ぎとはこの事」とつづり、友達との夜を満喫したことを伝えた。この投稿に、フォロワーから