◇九州六大学野球秋季リーグ西南大12―6北九大（2025年9月27日筑豊緑地）西南大は敗れれば目の前で胴上げを許す一戦で12得点を奪い先勝した。チームに勇気を与えたのは7番・伊永大蔵（4年）だった。2回に左越えへ先制2ラン。内角低めのボールを捉え大学通算7本目だった。「先制点が大事とミーティングでも言っていたので良かった」と胸を張った。北九大投手陣とは相性がいいというキラーぶりを発揮。3回にも左越えに適