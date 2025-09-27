ランニングイベントのレースでスターターを務める田中希実＝27日、東京都内陸上の世界選手権東京大会で女子1500メートル、5000メートルに出場した田中希実（ニューバランス）が27日、東京都内でのランニングイベントに登場し、来季については「（愛知・名古屋）アジア大会が軸となる動きになると思う」と語った。今季は世界選手権を念頭に勝負を意識していたというが、来季は久しぶりに世界大会がない。「自己ベストを出したい