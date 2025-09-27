国連でイスラエルのネタニヤフ首相が演説するのに合わせて、ニューヨークの中心部でイスラエルに抗議する数千人規模のデモが行われました。【映像】数千人規模のデモ（現地の様子）「マンハッタンにあるビルの一室です。入り口には沢山のプラカードが置いてあります。そして奥には28日に控えた反イスラエルデモに向けた準備が行われています」（鈴木彩加記者リポ）「すべてはガザ市民の集団虐殺とおぞましい戦争に抗議するためで