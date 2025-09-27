■第73回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会（27日、山口・維新みらいふスタジアム）【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日程＆日本出場選手＆結果全日本実業団陸上の男子100m決勝が行われ、東京2025世界陸上代表の小池祐貴（30、住友電工）が10秒16（+0.7）をマークし、4年ぶり2度目の優勝を果たした。小池は午前中に行われた予選で10秒22（＋0.8）をマークし、組1着で決勝に進んだ。約2時間45分後に迎えた決勝。スター