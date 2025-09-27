石破総理は海上保安学校の卒業式に出席し、“政府として海上保安庁の任務・権限や装備など、環境の整備を着実に進める”と強調しました。石破総理「海保と海自の連携、いかにあるべきか。我が国の国家主権はいかにして守るべきか。その議論をなすのは政治の責任であると、このように固く信じるものであります」石破総理は、能登半島沖に不審船が現れ、史上初めて自衛隊に「海上警備行動」が発令された1999年の出来事にふれ、海上保