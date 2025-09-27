「トキ本日のカウントダウン断念なり」9月29日にスタートするNHK連続テレビ小説「ばけばけ」主演女優の寝落ちショットが話題になっている。寝落ちしているのはドラマで松野トキを演じる、郄石あかり。マネジャーが寝落ちショットを公式インスタグラムにアップし、「トキ本日のカウントダウン断念なり」と書き込んだようだ。インスタには、ドラマの衣装の着物姿や私服での寝落ちシーン３カットを掲載。移動中の車内やス