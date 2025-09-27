◇ア・リーグレッドソックス4―3タイガース（2025年9月27日ボストン）レッドソックスOBの松坂大輔さん（45＝スポニチ本紙評論家）が26日（日本時間27日）、本拠地ボストンでのタイガース戦の試合前に始球式を行った。背番号18のユニホーム姿で登場。地元ファンのスタンディングオベーションで迎えられ「あんな歓声をもらえるなんて思っていなかった。沸いてくれたのですごい感動した」と笑顔で話した。捕手役はワール