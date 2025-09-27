お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（61）が、オール巨人（73）に怒られた3つのことを明かした。この日のゲストは「オール阪神・巨人」。“吉本の風紀委員長”と呼ばれるオール巨人が叱った若手は数知れず。モモコも例外ではなく、「大人になったらありがたいって分かるけど、当時は怖いだけやからな」と吐露。巨人には「怒られた、と言われたら困りますね。アドバイスというか金言と思ってください」とツッコミが入った。