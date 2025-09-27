◇男子ゴルフツアーパナソニック・オープン第3日（2025年9月27日大阪府泉ケ丘CC＝6993ヤード、パー71）第3ラウンドが行われ、勝俣陵（29＝ロピア）が7バーディー、1ボギーの65をマークし、前日からの首位を守った。3打差の2位に64をマークした片岡尚之（27＝フリー）と岩田寛（44＝フリー）が浮上した。トップと4打差の4位に河本力（25＝大和証券）がつけた。初日から首位に立っていた小鯛竜也（35＝フリー）は72