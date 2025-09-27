自民党の総裁選に立候補している高市前経済安保相は27日、フジテレビの取材に応じ、自身の強みは、「信念の強さ」と「日本の底力を信じてやまないこと」と強調した。政策では、物価高対策や国土強靱化などの「危機管理投資政策」、そして、「経済成長」が2大柱。「日本の経済は成長できる。成長のボタンを全部私が押してやるというぐらいの気持ちだ」と述べた。また、立候補表明の会見が5人の候補の中で最後になったことについて、