タレントのいとうあさこ（５５）が２６日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・午後１１時）に出演。遅咲きだった自身がテレビに出始めた４０歳のころを振り返った。昭和世代に大人気だったあだち充氏による青春漫画「タッチ」のヒロイン・浅倉南のものまねで、レオタード姿で開脚してＹ字バランスを取っていたのが「４０歳」といういとう。当時の写真が映し出され、いとうは「『浅倉南、４０歳！』って言ってやって