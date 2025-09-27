◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２７日・横浜）３回から２番手で登板し、一発を浴び１点を追加された西舘勇陽投手が４回にもつかまった。先頭の蝦名達夫外野手に右中間を破る二塁打。桑原将志外野手には右翼線に落ちる適時打を打たれ、蝦名が二塁からホームへかえり６点目を奪われた。