◆男子プロゴルフツアーパナソニックオープン第３日（２７日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）第３ラウンドが行われ、プロ９年目で初優勝を狙う勝俣陵（ロピア）が首位タイで出て７バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算１８アンダーで単独トップに浮上した。３打差の１５アンダー２位にツアー７勝の岩田寛（フリー）、同１勝の片岡尚之（フリー）。１４アンダー４位に河本力（大和証券）、１３アンダ