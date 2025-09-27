◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節名古屋―鹿島（２７日・豊田スタジアム）４連勝を目指す首位の鹿島は、名古屋とのアウェー戦に臨む。ＤＦキムテヒョン、ＭＦ知念慶を出場停止で欠く鹿島は、ＤＦ植田直通の相方にＤＦ津久井佳祐を起用。前節でサイドバックとして出場した２１歳を、センターバックに回した。右ＳＢには濃野公人が入り、左ＳＢは小川諒也が起用された。ボランチは三竿健斗と舩橋佑のコンビ。エウベルとチャヴ