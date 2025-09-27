お笑いコンビ・はんにゃの川島章良の元妻で、ブロガーの川島菜月さんが27日までに、自身のブログを更新。5歳の息子“俺様”の運動会に元夫・川島を呼んだことやそれを知ったとき息子の様子を明かし、ファンから反響を呼んでいる。【写真】ニッコリ笑顔…5歳の息子“俺様”25日、「『パパだよ』が嬉しそうだった」と題してブログを更新した菜月さん。絵文字を交えながら「毎朝のルーティン！！！俺様がコーデ撮ってくれました」