御嶽山の噴火から11年となり、麓の長野県王滝村で開かれた犠牲者の追悼式＝27日午後58人が死亡、5人が行方不明となった2014年の御嶽山（長野、岐阜県、3067メートル）の噴火から27日で11年となった。麓の長野県王滝村で犠牲者の追悼式が開かれ、集まった遺族らは発生時刻の午前11時52分に合わせて黙とうした。長男が不明となっている愛知県刈谷市の野村敏明さん（65）は「安心安全に終わりはない。悲惨な災害が繰り返されないこ