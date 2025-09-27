元衆院議員の金子恵美氏が２６日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」に出演。夫で元衆院議員の宮崎謙介氏にツッコミを入れた。番組では、群馬県前橋市の小川晶市長が市幹部職員の既婚男性と１０回以上にわたりラブホテルで密会したことについて特集した。金子氏を「出処進退は本人が決めることですから、市長ご自身が決めればいいと思いますが。ただ、生きざまはそこに表れるかなと、私は夫のことを思いながら