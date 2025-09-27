俳優石坂浩二（84）が27日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。現在、住んでいる最寄り駅を生放送で明かしてしまうハプニングがあった。リスナーからの質問に答えるため、口を開いた石坂が「今私、田園都市線のたまプラーザに住んでいるんですけど」と切り出すと、すかさずサンドウィッチマンの伊達みきおが「大丈夫ですか？言って。これ生放送ですよ。最寄りの駅言っち