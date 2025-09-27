信越線は2025年10月15日に開業140周年を迎えます。これに合わせ、「温故知新」をテーマに沿線の魅力を紹介する企画や記念グッズの販売が予定されています。歴史を振り返りつつ、地域の魅力に触れる機会となるでしょう。鉄路に刻まれた歴史廃線となった線路（イメージ）9月30日には「安中駅長と歩く廃線ウォーク」が行われます。舞台となるのは、かつて「日本一の急勾配」と呼ばれた横川〜軽井沢間。特急「あさま号」に乗務した経験