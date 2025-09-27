[9.27 J1第32節](Gスタ)※16:00開始主審:川俣秀<出場メンバー>[FC町田ゼルビア]先発GK 1 谷晃生DF 3 昌子源DF 5 ドレシェヴィッチDF 19 中山雄太MF 8 仙頭啓矢MF 10 ナ・サンホMF 11 増山朝陽MF 18 下田北斗MF 20 西村拓真MF 26 林幸多郎FW 15 ミッチェル・デューク控えGK 13 守田達弥DF 2 今井智基DF 6 望月ヘンリー海輝MF 23 白崎凌兵FW 7 相馬勇紀FW 9 藤尾翔太FW 22 沼田駿也FW 49 桑山侃士FW 90 オ・セフン監督黒田剛[