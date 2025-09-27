FC東京は27日、FC東京U-18のFW尾谷ディヴァインチネドゥ(18)、MF菅原悠太(18)、DF鈴木楓(18)、MF田中希和(18)が来季トップチームに昇格することが内定したと発表した。すでに4選手とも2種登録選手としてトップチームに在籍。191cmの長身を誇る尾谷は昨年のルヴァンカップでデビューを果たしている。4選手は28日にホームで行われるJ1第32節・横浜F・マリノス戦(18時キックオフ)の試合前に、ファン・サポーターへ挨拶をする予