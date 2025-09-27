デート後、彼から届いたLINE。短く「今日はありがとう」で終わる人もいれば、長文で感想や次の予定まで書いてくれる人もいますよね。実はこの“長文LINE”こそ本命サイン。そこには「まだつながっていたい」という男性心理が働いています。そこで今回は、男性の長文LINEに隠された本心を解説します。「ありがとう」を丁寧に伝えたい気持ち「今日は楽しかった！一緒にいて本当に居心地よかったよ」と長めに感謝を伝えるのは、ただの