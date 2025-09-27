「男子ゴルフ・パナソニック・オープン・第３日」（２７日、泉ケ丘ＣＣ＝パー７１）片岡尚之（２７）＝フリー＝が８バーディー、１ボギーの６４でラウンド。通算１５アンダーとし、ホールアウト時点では首位と２打差の２位と、好位置で最終日を迎えることになった。「もう１０年ほど、上げたクラブが下りてこない」という違和感に悩んでいたが、「今週、なぜか良くなっていて。そうすると真っ直ぐ飛びますからね」と、調子を