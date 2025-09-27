万博会場で開かれた「ぼーっとする大会」＝27日午前、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博で27日、「ぼーっとする大会」が開かれた。韓国で2014年に始まった競技で、何もしない状態を心拍数や観客投票で評価する。閉幕間近で来場者が連日20万人を超えるにぎわいの中、あえて最も「ぼーっと」できたのは誰かを60分間競った。大会は会場の「よしもとワライミライ館」で開催し、30組40人が参加。会話やスマートフォンの使用は禁止で