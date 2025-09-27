「昨日は食べすぎたから今日は何も食べないでリセットしよう」その習慣、実は“逆効果”なんです！一見すると“問題なさそう”に見えますが、実はダイエット面で言うと逆効果。代謝を下げて痩せにくい体をつくり、さらには食欲が爆発してドカ食いにつながる危険な習慣なのです。そこで今回は、なぜ絶食リセットが間違っているのか、そして食べすぎ翌日に実践したい正しい整え方を解説します。🌼体重は減っても“おば見え”