■第73回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会（27日、山口・維新みらいふスタジアム）【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日程＆日本出場選手＆結果全日本実業団陸上が山口県で行われ、東京2025世界陸上代表選手たちが、力強い走りを見せた。女子400mタイムレースに出場した松本奈菜子（28、東邦銀行）は、53秒47の全体トップのタイムをマークし優勝。松本と同じ組には井戸アビゲイル風果（24、東邦銀行）も出場し、ラスト