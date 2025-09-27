「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７」（２７日、アリーナ立川立飛）格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１７回大会が行われ、オーディションから揉めに揉めている大阪問題児喧嘩自慢、シェンロンが、“叛逆の悪童”レオの親友、ドラゴンに反則連発の末、衝撃のＫＯ負けを喫した。ゴングからシェンロンが一気に攻めていき、右拳を浴びせたが、組み合った体勢から離れ際に頭突きを見舞おうとする