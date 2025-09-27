国際バレーボール連盟は26日にバレーボール3大大会のひとつ“世界バレー”の2027年の女子大会、2029年の男子大会の開催地が決定したことを発表した。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバー男子は次回2027年のポーランド開催が既に決定しており、新たに29年大会をカタールで行うことが発表された。中東で行われるのは初となる。また27年の女子大会も史上初となるアメリカとカナダの共同開催