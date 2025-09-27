女優の菊池亜希子（43）が27日、東京・秋葉原で行われた「Xiaomi EXPO2025」のトークイベントに登場した。トークテーマは「今こそが、わたしのスペシャル」で、写真の撮り方のこだわりなどについて語った。テーマから派生して自身の「スペシャル」の見つけ方を聞かれると、「みんながこっちを向いているときに回れ右をしたくなる性格」だと話し、「真逆の方を見てみたり、視野を広く」していくうちに自身のスタイルが形成されたと