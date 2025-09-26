「またすぐ別れてしまった…」そんな恋愛パターンを繰り返していませんか？実は、交際が長続きしない人にはいくつか共通点があるんです。そこで今回は、恋が短命に終わりがちな人の特徴を紹介します。安心より“刺激”を求めがちドキドキやスリルを恋愛のメインにしていると、関係が落ち着いたときに物足りなさを感じてしまいます。たとえばSNSなどで「理想の恋愛」を追いかけすぎるのも要注意。刺激だけを軸にすると、恋は短命に