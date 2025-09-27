◆米大リーグナショナルズ９―１０ホワイトソックス（２５日・米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）ナショナルズの小笠原慎之介投手が２６日（日本時間２７日）、本拠のホワイトソックス戦、１―７の５回１死二、三塁で３番手で登板し２回を無安打無失点に抑えた。防御率は６・５７となった。先頭打者に犠飛を許すも三塁を狙った走者を外野手の補殺で併殺に。その後の打者４人はピシャリと抑えた。これで最近４試合中、２