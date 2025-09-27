ジョン・レノン氏の息子ショーン・オノ・レノン（49）が、BBC「ラジオ6ミュージック」のインタビューで父の晩年の心境について語った。 【写真】これはレア！ジョンの息子ショーンとポール・マッカートニーの息子ジェイムズの2ショット 「彼が音楽への愛を失っていたとは思わない。ある種の名声への愛を失ったんだと思う。ポップ・ミュージックという機械の一部にならなけ