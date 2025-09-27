石破首相は京都府舞鶴市で海上保安学校の卒業式に出席し、「海上保安庁の国際貢献は質、量ともに高まっている」などと卒業生を激励しました。石破首相「国境を越えた海上犯罪の多発、海洋権益をめぐる対立の顕在化など、海を舞台とする課題が世界に広がる中、海上保安庁の役割は、ますます重要となっています」石破首相は尖閣諸島周辺で頻発している中国船の領海侵入を例に挙げ、「国民を守る、領土・領海を守る。その強い決意が職