死者・行方不明者あわせて63人と戦後最悪の火山災害となった御嶽山の噴火から27日で11年です。麓の長野県王滝村では追悼式が営まれ、犠牲者を悼みました。（黙とう）噴火が起きた午前11時52分に捧げられた、鎮魂の祈り。御嶽山の麓の長野県王滝村では27日、遺族や関係者など約60人が参列して追悼式が営まれました。 11年前に発生した御嶽山の噴火災害では58人が亡くなり、今も5人の行方が分かっていません。 息子の亮太さん