◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(27日、横浜スタジアム)巨人が序盤にバッテリーを変更しました。先発のグリフィン投手は初回に2失点、2回は2アウトからフォアボールで出塁を許すと桑原将志選手にホームランを打たれ2回4失点で降板しました。巨人は3回の守備から西舘勇陽投手がマウンドに上がり、キャッチャーは岸田行倫選手から小林誠司選手に代わっています。