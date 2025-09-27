米ロサンゼルス在住の女優・桃井かおり（74）が27日に自身のインスタグラムを更新。彩り豊かな食卓を公開し、反響を呼んでいる。この日「庭の茗荷が宝作」と書き出し、「何時だかにLAの先輩から頂いたんだ〜去年は居なかったんで歓喜してソーメンいただきー」とつづり、自宅の庭で育ったミョウガはそうめんに添えられ、夏らしい一品に仕上がっている。ほかにもネギや白ゴマ、大葉、きんぴらとみられるおかずが並び、ハッシュ